Banco de dados de biometria da Polícia Federal chegará a 100 milhões de digitais

Um acordo de cooperação firmado entre a Polícia Federal e a Secretaria Estadual de Segurança Pública vai permitir que o Estado tenha acesso a um banco de dados com mais de 22 milhões de impressões digitais colhidas através da biometria. De acordo com o Superintende da Polícia Federal no Espírito Santo, Jairo Souza, a expectativa é de que este banco, que passa por ampliação, seja capaz de catalogar cerca de 100 milhões de pessoas. O convênio também irá permitir cadastrar dados de criminosos presos no Estado no Afis Criminal, sistema automatizado de identificação de impressões digitais da Polícia Federal. Esse acordo havia sido iniciado em 2010, mas foi encerrado oficialmente em 2014.