Bancada federal tenta reverter perdas para o ES antes da votação da Reforma Tributária

O calendário da reforma tributária (PEC 45/2019) está desenhado: a Câmara dos Deputados pode votar a proposta já nesta semana, e o Senado se prepara para se debruçar sobre ela no segundo semestre. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prevê um esforço concentrado no plenário da Casa para tentar aprovar a reforma tributária até sexta-feira (7). A ideia é que, pelo menos, a primeira votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) do novo sistema de tributos seja apreciada até esta data. Por ser uma PEC, a reforma tributária precisa passar por dois turnos de votação no plenário da Câmara dos Deputados –e depois segue para o Senado. A proposta prevê, entre outros pontos, a substituição de cinco tributos (IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS) por uma Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), gerida pela União, e um Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), gerido pelos estados e municípios. Em entrevista à CBN Vitória, os deputados federais Josias da Vitória (PP) e Helder Salomão (PT), falam sobre a expectativa de votação da PEC.