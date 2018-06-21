Bancada de MG vai ficar com cargo no Ministério da Educação

O atual secretário de Estado de Educação (Sedu), Haroldo Corrêa Rocha, diz que a vaga a que ele foi inicialmente convidado para assumir junto ao Ministério da Educação, de secretário Executivo, foi destinada à bancada de Minas Gerais. Um outro cargo foi oferecido a ele, de secretário Nacional de Ensino Superior, função esta que ele disse não ter interesse de desempenhar. Diante do cenário, Haroldo Corrêa Rocha afirma que irá permanecer á frente da Sedu.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Haroldo Rocha - 21-06-18

A mudança na pasta da educação no Estado chegou a ser anunciada, em coletiva de imprensa, no último dia 7. Mas a exoneração de Haroldo e a nomeação de Aridelmo ainda não haviam sido publicadas.