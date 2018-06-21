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HAROLDO CORRÊA ROCHA

Bancada de MG vai ficar com cargo no Ministério da Educação

Governo Federal chegou a oferecer outro cargo que não foi aceito pelo atual secretário de Estado de Educação

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 11:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 jun 2018 às 11:13
O atual secretário de Estado de Educação (Sedu), Haroldo Corrêa Rocha, diz que a vaga a que ele foi inicialmente convidado para assumir junto ao Ministério da Educação, de secretário Executivo, foi destinada à bancada de Minas Gerais. Um outro cargo foi oferecido a ele, de secretário Nacional de Ensino Superior, função esta que ele disse não ter interesse de desempenhar. Diante do cenário, Haroldo Corrêa Rocha afirma que irá permanecer á frente da Sedu. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Haroldo Rocha - 21-06-18
A mudança na pasta da educação no Estado chegou a ser anunciada, em coletiva de imprensa, no último dia 7. Mas a exoneração de Haroldo e a nomeação de Aridelmo ainda não haviam sido publicadas.
Aridelmo Teixeira, professor e presidente licenciado da ONG Espírito Santo em Ação, diz que continuará a atuar no projeto Escola Viva, que já é apoiado pela entidade desde 2014, e discute uma realocação no governo do Estado, mas diz que o mais provável é que volte à presidência do ES em Ação.

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