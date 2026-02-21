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Cultura

Banca literária promove troca gratuita de livros no Centro de Vitória

Evento acontece de segunda (23) a sexta (27), das 8h30 às 16h30, na Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, no Centro Histórico de Vitória

Publicado em 21 de Fevereiro de 2026 às 14:28

Publicado em 

21 fev 2026 às 14:28
livros
A ação incentiva a troca gratuita de livros e estimula a circulação de histórias entre leitores na capital Crédito: pexels
A Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, situada no Centro Histórico de Vitória, promove a partir desta segunda-feira (23) mais uma edição da Banca Troca de Livros. A ação acontece até sexta-feira (27), das 8h30 às 16h30, no casarão Cerqueira Lima. A proposta é simples: quem tiver um livro em bom estado pode levá-lo à biblioteca e trocá-lo gratuitamente por outro exemplar disponível, renovando a estante e compartilhando novas histórias. Não são aceitos livros didáticos, apostilas, revistas ou exemplares danificados, garantindo que cada obra continue sua circulação em boas condições.
Em entrevista à CBN Vitória, a bibliotecária Elizete Caser detalha como o projeto busca democratizar o acesso à literatura e estimular o compartilhamento de conhecimento na capital. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA  ELIZETE CASER - 21-02-26

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