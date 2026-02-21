Banca literária promove troca gratuita de livros no Centro de Vitória

A Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, situada no Centro Histórico de Vitória, promove a partir desta segunda-feira (23) mais uma edição da Banca Troca de Livros. A ação acontece até sexta-feira (27), das 8h30 às 16h30, no casarão Cerqueira Lima. A proposta é simples: quem tiver um livro em bom estado pode levá-lo à biblioteca e trocá-lo gratuitamente por outro exemplar disponível, renovando a estante e compartilhando novas histórias. Não são aceitos livros didáticos, apostilas, revistas ou exemplares danificados, garantindo que cada obra continue sua circulação em boas condições.