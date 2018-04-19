Balsas poderão receber passageiros da Praça do Papa a Santo Antônio

Uma nova data foi estimada para entrar em funcionamento o transporte turístico de balsas entre as cidades de Vitória e Vila Velha. Segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória, Leonardo Krohling, o serviço deve estar disponível até o fim deste ano. Segundo ele, o edital do projeto executivo para construção de um píer na Capital já foi publicado e contempla a contratação de um engenheiro naval para acompanhamento do serviço.
Duas empresas e uma instituição sem fins lucrativos até o momento solicitaram cadastramento para exploração do serviço.O sistema de balsas fará inicialmente a travessia entre a Prainha e a Praça do Papa. Mas Leonardo Krohling já cogita paradas no Cais dos Catraieiros, no Centro de Vitória, no antigo Terminal Dom Bosco e também na Prainha de Santo Antônio.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo Krohling - 19-04-18