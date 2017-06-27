Balsas farão travessia entre Vila Velha e Vitória

Prefeituras de Vitória e Vila Velha se articulam para a retomada de balsas ligando as duas cidades. Dois decretos municipais para a exploração da atividade, para fins turísticos, já estão sendo viabilizados. A informação é dos secretários de Mobilidade Urbana de Vila Velha, Antônio Marcus Machado, e o secretário de Turismo de Vitória, Leonardo Krohling. Este serviço deve começar ainda este ano, saindo da Prainha, em Vila Velha com destino à Praça do Papa, em Vitória. O tempo da travessia deverá ser de até seis minutos.