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Balsas farão travessia entre Vila Velha e Vitória

Tempo da travessia deverá ser de até seis minutos

Publicado em 27 de Junho de 2017 às 12:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 jun 2017 às 12:58
Serviço turístico irá atravessar Vila Velha e Vitória pelo mar Crédito: Marcelo Prest | A Gazeta
Prefeituras de Vitória e Vila Velha se articulam para a retomada de balsas ligando as duas cidades. Dois decretos municipais para a exploração da atividade, para fins turísticos, já estão sendo viabilizados. A informação é dos secretários de Mobilidade Urbana de Vila Velha, Antônio Marcus Machado, e o secretário de Turismo de Vitória, Leonardo Krohling. Este serviço deve começar ainda este ano, saindo da Prainha, em Vila Velha com destino à Praça do Papa, em Vitória. O tempo da travessia deverá ser de até seis minutos.
Entrevista - Fernada Queiroz - Antônio Marcus Carvalho Machado e Leonardo Krohling - 27-06-17

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