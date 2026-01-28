Baliza e ladeira não são mais obrigatórias nas provas de trânsito no ES; Detran explica!

Baliza Crédito: Shutterstock

Os testes de baliza e ladeira aplicados nas provas práticas para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não são mais obrigatórias em alguns estados brasileiros, como é o caso do Espírito Santo. Desde o último dia 19, o Detran do estado eliminou a exigência dos candidatos de fazerem essas duas manobras. O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) foi um dos primeiros do país a aderir à resolução nacional com as novas regras para a realização dos exames práticos, ao lado de Amazonas, São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Outros órgãos estaduais optaram por manter a exigência.

"Desde que as provas práticas de direção veicular iniciaram, no último dia 19 de janeiro, o Órgão já retirou a exigência das etapas de baliza e ladeira das provas, que atendiam à Resolução 789/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), revogada pela Resolução 1.020 de 2025", explica o Detran. No Espírito Santo, a decisão foi a de seguir integralmente a norma federal: "Se a resolução federal não exige baliza nem ladeira, a gente não exige", explica o diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, Raphael Piekarz.

Ele explica que a prova do candidato vai consistir única e exclusivamente em entrar no veículo e fazer um percurso acompanhado do examinador. Em entrevista à CBN Vitória, ele explica o assunto. Ouça a conversa completa!