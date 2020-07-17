Baleias jubarte chegam à costa do ES mas pandemia impede passeios

Observação de baleias no ES Crédito: Projeto Baleia Jubarte

Ao longo das últimas semanas relatos e imagens da chegada de animais marinhos, como as baleias jubartes, que se aproximam da costa capixaba têm impressionado. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta sexta-feira (17), Paulo Rodrigues, oceanógrafo e coordenador do projeto "Baleia Jubarte", explica que a proximidade da espécie à costa capixaba impressiona já nesses meses, mas a pandemia do coronavírus impede a realização de passeios de avistamento com turistas de maneira segura. "Elas [baleias] estão cada vez mais próximas da costa e as imagens impressionam", explica. O oceanógrafo também destaca as características desse período de observação da espécie e que, mesmo com a suspensão dos passeios de avistamento, os animais estão sendo acompanhados por pesquisadores.

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Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Paulo Rodrigues- 17-07-20

"Estamos na temporada das baleias, então, é o local onde elas veem reproduzir. Elas são capixabas porque nascem aqui, e fazem a migração para as áreas de alimentação, posteriormente, depois de passar cerca de seis meses aqui e vão para as águas geladas do Círculo Polar para se alimentarem do 'krill' - grupo de crustáceos que é encontrado nessas regiões polares. Aí, em seguida, elas retornam nesse período do ano, de junho a outubro", detalha.

RECUPERAÇÃO DE BALEIAS