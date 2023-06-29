Balanço energético: consumo total aumenta no ES

Foi divulgado nos últimos dias o chamado "Balanço Energético do Estado do Espírito Santo de 2022", tendo como base dados de 2021, por parte da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp). O documento detalha a contabilidade energética do Estado e os seus impactos na vida de empresas, instituições e cidadãos. Em se tratando de consumo de energia, por exemplo, verifica-se um crescimento no consumo total de eletricidade no Estado de 2,9% em relação a 2020. Também foi verificado um aumento significativo no consumo do gás natural. Em 2021, houve um crescimento de 31,6% no consumo do setor industrial, enquanto o setor de transportes apresentou um acréscimo de 10,5%, quando comparado a 2020. Já o setor residencial alcançou 4,2% de incremento. Em entrevista à CBN Vitória, o especialista em Estudos Energéticos da Arsp, Alexandre Delpupo, fala sobre o assunto.