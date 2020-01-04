Balanço do governo registra menos de mil homicídios no ES em 2019

Secretário de Estado da Segurança Pública, Roberto Sá em entrevista a Rádio CBN Vitória. Crédito: Matheus Zardini

Nesta sexta-feira (03) foi apresentado um balanço com os números da área de Segurança Pública no ano de 2019. Segundo o governo do Estado, pela primeira vez desde 1993, o Espírito Santo teve menos de mil homicídios em um ano. Ao todo, foram registradas 978 mortes no ano passado. Também foi apresentado o que houve redução da morte de mulheres e de latrocínios em 2019. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Roberto Sá, Secretário estadual de Segurança e Defesa Social, explicou que a queda dos homicídios na Grande Vitória ajudou a puxar para baixo o índice estadual.

"Também há que se destacar a queda de 35% na queda dos homicídios em Guarapari, que mostra essa tendência. A Grande Vitória, sendo a região que abrange 2 milhões de pessoas, teve queda de 15% nas mortes", avalia.

Ouça a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Roberto Sá - 03-01-20

Dados da Sesp:

- Segundo a Sesp, pela primeira vez desde 1993, o Espírito Santo teve menos de mil homicídios em um ano. Ao todo, foram registradas 978 mortes no ano passado;

- A Grande Vitória apresentou a maior redução com 522 casos registrados em 2019, o que representa 15% a menos que no ano anterior. Esse foi o menor número de homicídios na região desde 1996;