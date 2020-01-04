Balanço do governo registra menos de mil homicídios no ES em 2019

Nesta sexta-feira (03) foi apresentado um balanço com os números da área de Segurança Pública no ano de 2019. Segundo o governo do Estado, pela primeira vez desde 1993, o Espírito Santo teve menos de mil homicídios em um ano. Ao todo, foram registradas 978 mortes no ano passado. Também foi apresentado o que houve redução da morte de mulheres e de latrocínios em 2019. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Roberto Sá, Secretário estadual de Segurança e Defesa Social, explicou que a queda dos homicídios na Grande Vitória ajudou a puxar para baixo o índice estadual.
"Também há que se destacar a queda de 35% na queda dos homicídios em Guarapari, que mostra essa tendência. A Grande Vitória, sendo a região que abrange 2 milhões de pessoas, teve queda de 15% nas mortes", avalia.
Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Roberto Sá - 03-01-20
Dados da Sesp:
- Segundo a Sesp, pela primeira vez desde 1993, o Espírito Santo teve menos de mil homicídios em um ano. Ao todo, foram registradas 978 mortes no ano passado;
- A Grande Vitória apresentou a maior redução com 522 casos registrados em 2019, o que representa 15% a menos que no ano anterior. Esse foi o menor número de homicídios na região desde 1996;
- Das cinco Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp), quatro fecharam o ano de 2019 com redução de mortes, sendo que, além da Metropolitana, a Serrana também ficou com o melhor número dos últimos 23 anos, com 40 homicídios registrados, 20 a menos que em 2018. Na região Norte, a redução foi de 7% e no Sul, 10%. Somente a região Noroeste registrou acréscimo em relação a 2018, com sete casos a mais, que equivalem a 6% de aumento;