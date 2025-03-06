Balanço da PRF: como foi o período do carnaval nas rodovias federais

O carnaval reuniu foliões em várias cidades, de Norte a Sul do Espírito Santo. Em muitos casos, os capixabas precisaram pegar a estrada para chegar aos municípios onde curtiram a folia. Acidentes foram registrados em rodovias federais. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal Maurício Belshoff detalha os dados coletados ao longo dos últimos dias. Ouça a conversa completa! Foram 36 acidentes registrados, sendo 11 deles considerados graves. Uma pessoa morreu em um destes acidentes. A polícia alerta que foram mais de 8 mil notificações de radares, na sua maioria por excesso de velocidade e ultrapassagem indevida.