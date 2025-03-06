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Estradas

Balanço da PRF: como foi o período do carnaval nas rodovias federais

Ouça entrevista com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal Maurício Belshoff

Publicado em 06 de Março de 2025 às 11:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 mar 2025 às 11:06
Trecho da BR 101 no ES: entre 20 de dezembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025, queda de 26% no número de vítimas envolvidas em acidentes
Trecho da BR 101 no ES Crédito: Eco101/Divulgação
O carnaval reuniu foliões em várias cidades, de Norte a Sul do Espírito Santo. Em muitos casos, os capixabas precisaram pegar a estrada para chegar aos municípios onde curtiram a folia. Acidentes foram registrados em rodovias federais. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal Maurício Belshoff detalha os dados coletados ao longo dos últimos dias. Ouça a conversa completa! Foram 36 acidentes registrados, sendo 11 deles considerados graves. Uma pessoa morreu em um destes acidentes. A polícia alerta que foram mais de 8 mil notificações de radares, na sua maioria por excesso de velocidade e ultrapassagem indevida.  
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Maurício Belshoff - 06-03-25.mp3

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