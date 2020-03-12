Baixo Guandu monitora estrangeiros diariamente em evento esportivo

O Campeonato Pan-Americano de Parapente teve início no último sábado (07) em Baixo Guandu e segue até o próximo final de semana (14), com um controle preventivo na saúde de todos os estrangeiros que estão na cidade, em razão da pandemia de coronavírus. Segundo a Prefeitura municipal de Baixo Guandu, são 117 pilotos de 19 países presentes neste Pan-Americano, mas nenhum deles provenientes da Itália, China, Coreia do Sul e Irã - países em que o Covid-19 apresentou um número considerável de casos. Para a competição, foi montado um stand na Praça do Jardim, onde está instalada a estrutura do Pan-Americano, com dezenas de profissionais da saúde realizando atendimentos preventivos ao coronavírus.