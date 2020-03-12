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ENTREVISTA

Baixo Guandu monitora estrangeiros diariamente em evento esportivo

A medida foi tomada como forma de prevenção ao coronavírus

Publicado em 12 de Março de 2020 às 19:43

Publicado em 

12 mar 2020 às 19:43
Vista aérea de Baixo Guandu Crédito: Divulgação
O Campeonato Pan-Americano de Parapente teve início no último sábado (07) em Baixo Guandu e segue até o próximo final de semana (14), com um controle preventivo na saúde de todos os estrangeiros que estão na cidade, em razão da pandemia de coronavírus. Segundo a Prefeitura municipal de Baixo Guandu, são 117 pilotos de 19 países presentes neste Pan-Americano, mas nenhum deles provenientes da Itália, China, Coreia do Sul e Irã - países em que o Covid-19 apresentou um número considerável de casos. Para a competição, foi montado um stand na Praça do Jardim, onde está instalada a estrutura do Pan-Americano, com dezenas de profissionais da saúde realizando atendimentos preventivos ao coronavírus.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Terezinha Bolzani, secretária de Saúde de Baixo Guandu, explica que há um monitoramento diário dos participantes e que nenhum sinal de doença ou sintoma foi identificado. Como classificação de pandemia foi dada pela OMS após o início da competição, a secretária diz que não houve alteração nesse acompanhamento mas trouxe reforço para o monitoramento. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Terezinha Bolzani - 12-03-20

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