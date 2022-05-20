Baixas temperaturas: quais cuidados devo ter? Médico explica

Frio em Pedra Azul (Domingos Martins) Crédito: Jorge Uliana

Os termômetros despencaram em várias regiões do país nos últimos dias e, com isso, especialistas médicos alertam para os riscos da baixa temperatura à nossa saúde. Segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, estudos realizados em diferentes países mostram que, em comparação com as outras estações do ano, durante o inverno, por exemplo, o número de infartos cresce, em média, 30% e os de AVC, 20%. A estimativa é que a cada 10°C de queda na temperatura haja um aumento de 7% no índice de infartos, especialmente quando os termômetros atingem marcas inferiores a 14ºC. Em entrevista à CBN Vitória, o médico cardiologista e intensivista, Eduardo Castro, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Eduardo Castro - 20-05-22

O que as prefeituras estão fazendo para proteger do frio a população em situação de rua

VITÓRIA: A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) informa que conta com recursos voltados especificamente para a aquisição de agasalhos e cobertores que são usados por pessoas atendidas nos equipamentos da rede socioassistencial de Proteção Social Especial do município, como o Centro-Pop e os abrigos. Vitória possui 205 vagas de acolhimento para a população em situação de rua. Nossas equipes monitoram diariamente a demanda dessa população e até o momento não houve maior demanda por acolhimento.

VILA VELHA: Com a queda das temperaturas e a chegada do frio, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Assistência Social, está mobilizada para atender as Pessoas em Situação de Rua–PSR do município. O Serviço Especializado de Abordagem Social -SEAS está realizando, diariamente, o monitoramento dos principais pontos de concentração das Pessoas em Situação de Rua-PSR, oferecendo acolhimento nos abrigos para as pessoas em maior vulnerabilidade. Além disso, de acordo com Zilaine Ferreira Lima, Referência Técnica dos serviços Pop Rua, o Centro Pop, localizado no bairro Divino Espirito Santo, está orientando as pessoas em situação de rua que frequentam a unidade, que desejarem pernoitar em algum dos acolhimentos oferecidos, estará realizando o encaminhamento. Os dois abrigos do município estão localizados nos bairros Santa Rita e Divino Espírito Santo. As doações de cobertores e roupas podem ser realizadas na sede da Secretaria de Assistência Social, rua Henrique Laranja, Centro, 397, de segunda à sexta, das 8 às 17 horas. De preferência, peças em bom estado.

CARIACICA: A Secretaria de Assistência Social (Semas) promove mais uma campanha de doação de cobertores para as pessoas em situação de rua. A arrecadação começou na terça-feira (17) e as doações devem ser entregues no Centro Pop, que fica em Morada de Santa Fé. Onde doar? Centro Pop, que fica na Rua Dom Pedro II, Morada de Santa Fé. Outro ponto de coleta é o Acolhimento Institucional para Adultos em Situação de Rua localizado na Rua Álvaro Machado, 71, Campo Grande, na subida do Posto Atlântica. Quando? De segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.

SERRA: A Secretaria de Assistência Social da Serra, por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social, intensificou o monitoramento dos locais de maior concentração de pessoas em situação de rua. Durante a abordagem são realizadas ofertas de encaminhamentos para o Centro Pop, para os abrigos 24h, o abrigo noturno e para o Projeto Acolher, um abrigo provisório para pessoas em situação de rua com sintomas gripais e positivadas pela Covid-19 ou Influenza. Além disso, a campanha “Aquecer é Acolher” será iniciada na próxima segunda, 23, na sede da Prefeitura da Serra e se estenderá a dois outros pontos na cidade. Mas, se o morador já quiser fazer doações de agasalhos e cobertores poderá procurar o Centro Pop Serra (Endereço: Rua Ilma Henriques, 114, Jardim Limoeiro, Serra)