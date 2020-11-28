Baixa mortalidade infantil faz ES ter maior expectativa de vida; ouça

Idoso, envelhecimento, idade avançada Crédito: Pixabay

A expectativa de vida ao nascer dos brasileiros era de 76,6 anos em 2019, de acordo com dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta semana, no Diário Oficial da União. São 3 meses a mais em relação ao valor estimado para o ano de 2018. Essa estimativa vem crescendo desde 1940. Naquele ano, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer era de apenas 45,5 anos, ou seja, os brasileiros hoje vivem, em média, 31,1 anos a mais do que em meados do século passado.

O Espírito Santo aparece com expectativa de vida de 79,1 anos - atrás apenas de Santa Catarina, 79,9 anos. Bons números? Se por um lado temos o aumento da expectativa de vida da população, por outro aparecem os desafios para o envelhecimento saudável.

Em entrevista à CBN Vitória neste sábado (28) Daniela Barbieri, médica geriatra e presidente Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo, fala desses desafios.

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"O Espírito Santo já há alguns anos está entre os primeiros estados com expectativa de vida da população acima dos 60 anos. Isso mostra que o cuidado da saúde com a pessoa que envelhece em nosso Estado está sendo adequado e os capixabas, de forma geral, estão buscando se cuidar mais, dentro do conhecimento que temos hoje.É um bom sinal e reflete uma série de cuidados: atividade física, uso de medicamentos adequados, alimentação saudável. Tudo isso faz a diferença. Outro dado interessante: temos a menor mortalidade infantil do Brasil também. Isso, claro, mexe com a expectativa de vida", explica. Em 2019, o Espírito Santo teve a menor taxa de mortalidade infantil entre os estados do país, com 7,8 óbitos de menores de 1 ano para cada mil nascidos vivos.