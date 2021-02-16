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29% DOS PAIS NÃO VACINARAM FILHOS

Baixa cobertura vacinal acende alerta para reaparecimento de doenças

O entrevistado é presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Renato Kfouri

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 12:03

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

16 fev 2021 às 12:03
Cobertura vacinal infantil caiu na pandemia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
29% dos pais adiaram a vacinação dos filhos após o surgimento da pandemia do novo coronavírus. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Ibope em todas as regiões brasileiras. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Renato Kfouri, salientou que vacinação é um serviço essencial é alertou que com a baixa da cobertura vacinal infantil, doenças já controladas podem voltar a aparecer. Ouça:
Entrevista - Lucas Valadão - Renato Kfouri - 16-02-20

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