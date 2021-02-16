Baixa cobertura vacinal acende alerta para reaparecimento de doenças

29% dos pais adiaram a vacinação dos filhos após o surgimento da pandemia do novo coronavírus. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Ibope em todas as regiões brasileiras. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Renato Kfouri, salientou que vacinação é um serviço essencial é alertou que com a baixa da cobertura vacinal infantil, doenças já controladas podem voltar a aparecer. Ouça: