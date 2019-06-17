Bairros onde há praças têm índices menores de criminalidade

Espaços livres de uso público e ao ar livre, como as praças, são fundamentais para alcançar uma boa qualidade de vida da comunidade. Este é um dos destaques de uma pesquisa realizada pelas pesquisadoras Luciana Aparecida Netto de Jesus, arquiteta, doutora em Engenharia Civil, professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e Larissa Ramos, doutora em Arquitetura, professora da Universidade Vila Velha (UVV). Desde 2015, elas trabalham em uma pesquisa quantitativa e qualitativa para mapear os espaços públicos de Vila Velha, e também de algumas regiões de Vitória, como Jardim da Penha e Goiabeiras.

O primeiro trabalho foi o de mapear os espaços públicos e com base nesta marcação territorial as pesquisadoras verificaram que os locais com maior incidências de homicídios e dominados pelo tráfico, são exatamente os locais sem espaços públicos.

O estudo, que ultrapassou 70 praças, quantifica o número de espaços públicos por habitante e qualifica traçar indicadores para avaliar as praças, com o objetivo de aperfeiçoar e melhorar os espaços públicos e mostrar a importância deles. O próximo passo é ampliar o mapeamento para todas as regiões de Vitória e Vila Velha.

As professoras destacam que um dos objetivos da pesquisa é levar à reflexão de que esses espaços estejam voltados para a integração, a participação e o convívio da população por meio de novos espaços ou manutenção dos já existentes.