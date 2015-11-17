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Entrevista

Bairros de Vila Velha, Aracruz, Linhares e Conceição da Barra passarão a ter cobrança de taxa de marinha

O que significa que os atuais proprietários vão passar a ser meros ocupantes dos seus próprios imóveis

Publicado em 17 de Novembro de 2015 às 15:59

Publicado em 

17 nov 2015 às 15:59
Bairros como Praia da Costa, Itapuã, Itaparica, Ponta da Fruta, Barra do Jucu e Aribiri, em Vila Velha, assim como as cidades Aracruz, Linhares e Conceição da Barra, passarão a ter cobrança de taxa de marinha. É que a União pretende expandir novas demarcações para outros municípios do litoral capixaba. O que significa que os atuais proprietários vão passar a ser meros ocupantes dos seus próprios imóveis, mesmo tendo escrituras registradas em cartório. A medida pode triplicar no Estado o número de terrenos nessas condições. Hoje, já existem 50 mil registrados.
Em entrevista ao CBN Vitória desta terça-feira (17), o superintendente da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), Magno Pires, já adiantou que os trabalhos já estão em fase de conclusão em Aracruz e Linhares. A próxima etapa será em Conceição da Barra. Em outros municípios deve ocorrer em 2016 e 2017.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Magno Pires - 17-11-15

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