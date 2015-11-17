Bairros de Vila Velha, Aracruz, Linhares e Conceição da Barra passarão a ter cobrança de taxa de marinha

Bairros como Praia da Costa, Itapuã, Itaparica, Ponta da Fruta, Barra do Jucu e Aribiri, em Vila Velha, assim como as cidades Aracruz, Linhares e Conceição da Barra, passarão a ter cobrança de taxa de marinha. É que a União pretende expandir novas demarcações para outros municípios do litoral capixaba. O que significa que os atuais proprietários vão passar a ser meros ocupantes dos seus próprios imóveis, mesmo tendo escrituras registradas em cartório. A medida pode triplicar no Estado o número de terrenos nessas condições. Hoje, já existem 50 mil registrados.