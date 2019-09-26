Bagagem tem pouca participação em custos para aéreas, avalia advogado

O veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a gratuidade para bagagem despachada foi mantido pelo Congresso, em votação na noite desta quarta-feira (26). Passageiros serão cobrados pela bagagem despachada, a chamada bagagem de porão, enquanto a de mão - até 10 kg - continua livre de cobrança. O argumento é que isso torna o mercado brasileiro atrativo a novas empresas e as chamadas low coast (de baixo custo). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Igor Britto, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), avalia que a bagagem tem participação mínima nos custos das empresas, por isso, a cobrança é vista como uma perda para o consumidor.
"Em audiências de discussão sobre temas da aviação, as empresas apresentam planilhas que mostram que o custo do combustível, o valor do leasing das aeronaves, e a carga tributária, são os maiores custos das operações aéreas. As bagagens não tem essa abragência", avalia.
Segundo o advogado, não há como acreditar que haverá redução no valor das passagens com essa medida, mas lembra que em 2021, a ANAC será obrigada a fazer uma revisão do tema. Ouça as explicações:
Entrevista - Fabio Botacin - Igor Brito - 26-09-19