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Bagagem tem pouca participação em custos para aéreas, avalia advogado

Após manutenção de veto presidencial, consumidor vai pagar para despachar bagagem em voo

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 20:52

Publicado em 

26 set 2019 às 20:52
Regras de babagem para cias aéreas Crédito: Divulgação/Proteste
O veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a gratuidade para bagagem despachada foi mantido pelo Congresso, em votação na noite desta quarta-feira (26). Passageiros serão cobrados pela bagagem despachada, a chamada bagagem de porão, enquanto a de mão - até 10 kg - continua livre de cobrança. O argumento é que isso torna o mercado brasileiro atrativo a novas empresas e as chamadas low coast (de baixo custo). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Igor Britto, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), avalia que a bagagem tem participação mínima nos custos das empresas, por isso, a cobrança é vista como uma perda para o consumidor.
"Em audiências de discussão sobre temas da aviação, as empresas apresentam planilhas que mostram que o custo do combustível, o valor do leasing das aeronaves, e a carga tributária, são os maiores custos das operações aéreas. As bagagens não tem essa abragência", avalia.
Segundo o advogado, não há como acreditar que haverá redução no valor das passagens com essa medida, mas lembra que em 2021, a ANAC será obrigada a fazer uma revisão do tema. Ouça as explicações:
Entrevista - Fabio Botacin - Igor Brito - 26-09-19

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