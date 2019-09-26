Bagagem tem pouca participação em custos para aéreas, avalia advogado

O veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a gratuidade para bagagem despachada foi mantido pelo Congresso, em votação na noite desta quarta-feira (26). Passageiros serão cobrados pela bagagem despachada, a chamada bagagem de porão, enquanto a de mão - até 10 kg - continua livre de cobrança. O argumento é que isso torna o mercado brasileiro atrativo a novas empresas e as chamadas low coast (de baixo custo). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Igor Britto, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), avalia que a bagagem tem participação mínima nos custos das empresas, por isso, a cobrança é vista como uma perda para o consumidor.