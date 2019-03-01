Bafômetro no trabalho: nem todo mundo é obrigado a fazer o teste

Uma decisão recente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em que empresas poderão aplicar teste do bafômetro nos funcionários durante o expediente gerou muita polêmica, já que a mais alta corte trabalhista entendeu que o empregado não tem direito a ser indenizado por danos morais caso o empregador resolva realizar o procedimento. A decisão partiu de um caso ocorrido em Minas Gerais, em que um caldeireiro entrou na Justiça após passar pelo teste do bafômetro durante o expediente e alegar que se sentiu constrangido entre os colegas.