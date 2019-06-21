Bactérias cada vez mais resistentes ao tratamento com antibióticos

O médico infectologista Crispim Cerutti explica, em entrevista à CBN Vitória, o que pode acontecer com o organismo humano quando há excesso na administração de antibióticos. As bactérias estão cada vez mais resistentes à esta medicação, tornando-se superbactérias.

O uso indiscriminado de remédios sem prescrição médica é um dos principais problemas. No caso dos antibióticos, o remédio usado erroneamente pode fortalecer as bactérias e criar um problema ainda maior para o paciente. Desde o ano de 2000 que já foi identificada a bactéria KPC (Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase), também conhecida como superbactéria, que depois de ter sofrido uma mutação genética adquiriu resistência a múltiplos antibióticos.