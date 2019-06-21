Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Bactérias cada vez mais resistentes ao tratamento com antibióticos
SAÚDE E BEM ESTAR

Bactérias cada vez mais resistentes ao tratamento com antibióticos

Ouça a entrevista com o médico infectologista Crispim Cerutti

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 11:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 jun 2019 às 11:27
 
O médico infectologista Crispim Cerutti explica, em entrevista à CBN Vitória, o que pode acontecer com o organismo humano quando há excesso na administração de antibióticos. As bactérias estão cada vez mais resistentes à esta medicação, tornando-se superbactérias.
O uso indiscriminado de remédios sem prescrição médica é um dos principais problemas. No caso dos antibióticos, o remédio usado erroneamente pode fortalecer as bactérias e criar um problema ainda maior para o paciente. Desde o ano de 2000 que já foi identificada a bactéria KPC (Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase), também conhecida como superbactéria, que depois de ter sofrido uma mutação genética adquiriu resistência a múltiplos antibióticos.
Entrevista Manhã - Fernanda Queiroz - Crispim Cerutti - 11.31s - 21-06-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Obstáculos ao comércio' e 'incerteza': as reações à ameça de novo tarifaço de Trump contra o Brasil
Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida
Condomínios Minha Casa Minha Vida
Minha Casa, Minha Vida foi responsável por quase metade das vendas de imóveis no 1º trimestre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados