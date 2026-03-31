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História

Bacalhau existe? Saiba a origem da tradição de Páscoa e da Torta Capixaba!

Ouça entrevista com a doutora em História e especialista em História da Alimentação, Patrícia Merlo

Publicado em 31 de Março de 2026 às 11:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 mar 2026 às 11:21
Bacalhau
Bacalhau Crédito: Freepik
Muito consumido na Semana Santa, o bacalhau virou tradição no Brasil e, claro, no Espírito Santo, no clima da torta capixaba, não poderia ser diferente. Você sabia que, tecnicamente, não existe um peixe chamado "bacalhau" nadando no oceano?  Pode parecer estranho, mas o bacalhau que chega à nossa mesa na Semana Santa é, na verdade, um produto. O nome define o peixe que passou por um processo milenar de salga e secagem. Mas cuidado: nem todo peixe salgado pode ser chamado de bacalhau! A doutora em História e especialista em História da Alimentação, Patrícia Merlo, é quem explica. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Patrícia Merlo - 31 -03-26.mp3

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