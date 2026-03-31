Bacalhau existe? Saiba a origem da tradição de Páscoa e da Torta Capixaba!

Muito consumido na Semana Santa, o bacalhau virou tradição no Brasil e, claro, no Espírito Santo, no clima da torta capixaba, não poderia ser diferente. Você sabia que, tecnicamente, não existe um peixe chamado "bacalhau" nadando no oceano? Pode parecer estranho, mas o bacalhau que chega à nossa mesa na Semana Santa é, na verdade, um produto. O nome define o peixe que passou por um processo milenar de salga e secagem. Mas cuidado: nem todo peixe salgado pode ser chamado de bacalhau! A doutora em História e especialista em História da Alimentação, Patrícia Merlo, é quem explica.