"Baby bust": número de nascimentos caiu nas áreas urbanas do ES pós-pandemia

nascimentos Crédito: Divulgação

Menos pessoas estão nascendo! Um cenário incerto que a pandemia da covid-19 trouxe é um dos fatores que tem contribuído para uma revolução demográfica no país e o fenômeno do "Baby bust", que é a queda no número de nascimentos nas cidades. No Espírito Santo não é diferente. Pesquisadores identificaram que o Estado também vive o fenômeno observado em vários países, com a queda nas taxas de natalidade após o isolamento social. O estudo aqui conta com o trabalho do pesquisador Gustavo Martins Rocha, biólogo com mestrado e doutorado em Oceanografia Ambiental pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ele atua como mentor científico e organizador dos grupos de pesquisa do "PSZerado", uma plataforma de formação complementar para jovens médicos. É dentro desses grupos do PSZerado que a pesquisa foi desenvolvida.

E como funcionou? A investigação analisou dados públicos de todos os municípios capixabas entre 2017 e 2023. A partir de métodos estatísticos de comparação entre cidades com diferentes graus de urbanização, os pesquisadores observaram que a queda na natalidade foi significativa nos centros urbanos, como Vitória, Vila Velha e Serra, enquanto as regiões rurais permaneceram praticamente estáveis. A análise sugere que fatores como medo do desemprego, incerteza sobre o futuro e o impacto emocional do isolamento pesaram nas decisões das famílias. Foram utilizados dados públicos de natalidade e do "Google Mobility Reports", além da tipologia urbana x rural do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para comparar os efeitos do "baby bust" entre os municípios com diferentes graus de urbanização no estado do Espírito Santo por meio de análises de variância.

Publicada na Brazilian Journal of Health Review, revista científica eletrônica bimensal (publicada a cada dois meses) editada pela Brazilian Journals Publicações, a pesquisa reforça que crises globais moldam não só a economia e a saúde pública, mas também escolhas íntimas e estruturais, como o planejamento familiar. Em entrevista à CBN Vitória, o pesquisador detalha o assunto. Ouça a conversa completa!

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