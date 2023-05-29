Avicultura reforça vigilância contra a influenza aviária no ES

Um dos principais municípios do setor avícola do Espírito Santo, Santa Maria de Jetibá, tem reforçado o trabalho de comunicação, prevenção e biossegurança à gripe aviária. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) até o momento – última atualização na sexta-feira passada (26) – são oito casos de H5N1 confirmados em aves silvestres no Brasil, sendo sete no Espírito Santo e um no Rio de Janeiro. Não há diagnósticos da doença entre humanos ou em aves para consumo. Na última quarta-feira (24), a pedido do Mapa, representantes do governo estadual, órgãos de saúde e segurança, alinharam alguns pontos e traçaram direcionamentos para o município. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), Santa Maria de Jetibá responde por aproximadamente 5,5% do rebanho avícola nacional e é a maior produtora de ovos do Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor executivo da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves), Nélio Hand, fala sobre as medidas.