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Saúde

Avicultura reforça vigilância contra a influenza aviária no ES

Vale ressaltar que não há diagnóstico da doença entre humanos ou em aves para consumo

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 mai 2023 às 11:15
Gripe Aviária
Gripe Aviária Crédito: Arquivo/Agência Brasil
Um dos principais municípios do setor avícola do Espírito Santo, Santa Maria de Jetibá, tem reforçado o trabalho de comunicação, prevenção e biossegurança à gripe aviária. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) até o momento – última atualização na sexta-feira passada (26) – são oito casos de H5N1 confirmados em aves silvestres no Brasil, sendo sete no Espírito Santo e um no Rio de Janeiro. Não há diagnósticos da doença entre humanos ou em aves para consumo. Na última quarta-feira (24), a pedido do Mapa, representantes do governo estadual, órgãos de saúde e segurança, alinharam alguns pontos e traçaram direcionamentos para o município. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), Santa Maria de Jetibá responde por aproximadamente 5,5% do rebanho avícola nacional e é a maior produtora de ovos do Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor executivo da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves), Nélio Hand, fala sobre as medidas.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Nélio Hand - 29-05-23.mp3

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