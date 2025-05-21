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Avicultores: o que está sendo feito para evitar gripe aviária em granjas comerciais

Ouça entrevista com o diretor executivo da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves), Nélio Hand

Publicado em 21 de Maio de 2025 às 10:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 mai 2025 às 10:45
Ovos, produção, avicultura
Ovos, produção, avicultura Crédito: Unsplash
Diante da confirmação do primeiro foco de gripe aviária em uma granja de reprodução no Rio Grande do Sul, no dia 15 de maio, o Espírito Santo reforça a atuação do Comitê Gestor de Enfrentamento à Influenza Aviária (CGIA). À frente das ações de controle e prevenção, o grupo se reuniu nesta terça-feira (20) para alinhar estratégias de proteção do plantel capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor executivo da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves), Nélio Hand, detalha os esforços coordenados para evitar a entrada do vírus em granjas capixabas.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Nélio Hand - 21-05-25.mp3

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