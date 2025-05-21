Avicultores: o que está sendo feito para evitar gripe aviária em granjas comerciais

Diante da confirmação do primeiro foco de gripe aviária em uma granja de reprodução no Rio Grande do Sul, no dia 15 de maio, o Espírito Santo reforça a atuação do Comitê Gestor de Enfrentamento à Influenza Aviária (CGIA). À frente das ações de controle e prevenção, o grupo se reuniu nesta terça-feira (20) para alinhar estratégias de proteção do plantel capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor executivo da Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves), Nélio Hand, detalha os esforços coordenados para evitar a entrada do vírus em granjas capixabas.