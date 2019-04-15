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Avianca suspende voos: saiba quais são os direitos dos passageiros

Mesmo em recuperação judicial, a companhia ainda tem deveres perante os consumidores, assim como os consumidores têm direito de decidir a melhor solução

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 20:06

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

15 abr 2019 às 20:06
Milhares de passageiros foram prejudicados após a Avianca Brasil cancelar mais de 180 voos nacionais. A companhia aérea passa por processo de recuperação judicial e tomou a decisão após a Agência Nacional de Aviação Civil receber um parecer para cancelar a matrícula de 10 aeronaves que estavam em posse da empresa. Além disso, a Avianca terá que interromper a venda de passagens para diversos destinos.
Mesmo em recuperação judicial, a companhia ainda tem deveres perante os consumidores, assim como os consumidores têm direito de decidir a melhor solução. É o que esclarece Igor Britto, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em Brasília, entrevistado desta segunda-feira do CBN Cotidiano.
Entrevista - Fabio Botacin - Igor Brito - 15-04-19.mp3

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