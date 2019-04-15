Avianca suspende voos: saiba quais são os direitos dos passageiros

Milhares de passageiros foram prejudicados após a Avianca Brasil cancelar mais de 180 voos nacionais. A companhia aérea passa por processo de recuperação judicial e tomou a decisão após a Agência Nacional de Aviação Civil receber um parecer para cancelar a matrícula de 10 aeronaves que estavam em posse da empresa. Além disso, a Avianca terá que interromper a venda de passagens para diversos destinos.