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ENTREVISTA

Aviação: companhias poderão cobrar por bagagens despachadas

Já o limite de peso da bagagem de mão passará de 5kg por pessoa para 10kg por passageiro

Publicado em 12 de Dezembro de 2016 às 18:17

Publicado em 

12 dez 2016 às 18:17
As mudanças nas regras da aviação civil devem ser aprovadas pela Agência Nacional do Aviação Civil (Anac) nesta terça-feira. As companhias aéreas não serão mais obrigadas a despachar gratuitamente as malas. Já o limite de peso da bagagem de mão passará de 5kg por pessoa para 10kg por passageiro.
No caso de voo internacional, o direito a transporte de bagagem, que hoje é de dois volumes de 32 kg, vai cair, num primeiro momento, para dois volumes de 23 kg. Em casos de cancelamentos de voo ou atrasos superiores a quatro horas, as empresas só deverão acomodar os clientes em hotéis quando houver pernoite. Nos outros casos, os passageiros poderão esperar em outros locais, como salas VIPs.
Segundo a Anac, tais mudanças vão estimular uma maior competição entre as empresas aéreas e a redução do preço de passagens. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a advogada e representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Claudia Almeida, pontua que não há nenhuma garantia que haverá realmente esse tipo que queda nos preços das tarifas e que o consumidor deve ficar muito atento às mudanças. 
Entrevista - Fabio Botacin - Claudia Almeida - 12-12-16.mp3

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