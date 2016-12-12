Aviação: companhias poderão cobrar por bagagens despachadas

As mudanças nas regras da aviação civil devem ser aprovadas pela Agência Nacional do Aviação Civil (Anac) nesta terça-feira. As companhias aéreas não serão mais obrigadas a despachar gratuitamente as malas. Já o limite de peso da bagagem de mão passará de 5kg por pessoa para 10kg por passageiro.

No caso de voo internacional, o direito a transporte de bagagem, que hoje é de dois volumes de 32 kg, vai cair, num primeiro momento, para dois volumes de 23 kg. Em casos de cancelamentos de voo ou atrasos superiores a quatro horas, as empresas só deverão acomodar os clientes em hotéis quando houver pernoite. Nos outros casos, os passageiros poderão esperar em outros locais, como salas VIPs.

Segundo a Anac, tais mudanças vão estimular uma maior competição entre as empresas aéreas e a redução do preço de passagens. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a advogada e representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Claudia Almeida, pontua que não há nenhuma garantia que haverá realmente esse tipo que queda nos preços das tarifas e que o consumidor deve ficar muito atento às mudanças.