Aviação comercial foi considerada o transporte mais seguro em 2017

Segundo dados da Rede de Segurança da Aviação, 2017 foi o ano mais seguro para aviação comercial, tanto pelo número de acidentes fatais quanto de mortes.

O brasileiro tem viajado cada vez mais de avião. Pesquisa do Ministério do Turismo realizada em setembro do último ano aponta que 64,5% dos brasileiros que pretendem viajar nos próximos seis meses deverão optar pelo avião. Trata-se do maior percentual registrado desde junho de 2014, quando o índice atingiu 66,9% dos entrevistados que pretendem fazer as malas no próximo semestre.

Os números chamam a atenção e alertam também sobre a necessidade de atenção quando o assunto é segurança de voo. Afinal, quem nunca viajou de avião e fez as seguintes perguntas: a aeronave pode voar com apenas um motor? O pouso e a decolagem são os momentos mais perigosos? As portas podem abrir em pleno voo? O assento realmente boia? Para detalhar o tema convidamos o especialista em Segurança de Voo, Marcus Tullius Nascif, para detalhar o tema. Confira!