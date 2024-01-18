Avenidas Leitão da Silva e Vitória serão as primeiras a receber IA e robôs no combate aos vazamentos

O Espírito Santo agora tem novos recursos para a prevenção de vazamentos e substituição nas tubulações de água e esgoto administradas pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) no Estado. As ferramentas contam com auxílio de inteligência artificial para identificar pontos que precisam de reparo ou troca, sem a necessidade de buracos abertos no asfalto. As avenidas Leitão da Silva e Vitória, na capital, serão as primeiras a receber ações. Ainda, segundo a Cesan, o serviço tem o objetivo de atuar na recuperação, substituição e implantação de novas redes de água, adotando tecnologia de ponta. "Essa modernização inclui métodos não destrutivos e o emprego de inteligência artificial na detecção e resolução de vazamentos. Um investimento de cerca de R$ 145 milhões que entra em operação já nos próximos dias", explica. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Cesan, Munir Abud, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!