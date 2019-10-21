Avenida Vitória: árvores mantidas e melhor acesso da Marechal Campos

Prefeitura da capital divulga projeção de como vai ficar a avenida Vitória. Essa imagem representa o trecho próximo ao Conselho Regional de Contabilidade, no sentido Norte Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vitória

A Avenida Vitória vai passar por obras de recapeamento em toda sua extensão e o tráfego de veículos será reduzido de três para duas faixas nos dois sentidos. Isso porque a parte que recebe o trânsito pesado de ônibus, por exemplo, receberá piso de concreto. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário executivo da Central de Serviços, Weverton Moraes, explica que durante as obras sempre haverá duas pistas de cada sentido liberada. "Há um dispositivo na contratação que facilita trabalhos durante a noite e aos sábado", incluiu.

Ele diz que, inicialmente, as intervenções acontecem paralelamente em dois trechos: se concentrando em frente ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC), sentido avenida César Hilal, e da Praça de Jucutuquara, sentido Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Ouça a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Weverton Moraes - 21-10-19

A ação prevê a recuperação de toda a malha asfáltica da faixa do meio e do canteiro central. A faixa da esquerda, próxima aos pontos de ônibus, serão revestidas de concreto. A obra prevê ainda a construção de ciclovia no canteiro central. "Nenhuma árvore será derrubada na obra, elas vão ficar entre a ciclovia e a pista", diz o secretário.