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obras em vitória

Avenida Vitória: árvores mantidas e melhor acesso da Marechal Campos

Avenida vai ganhar novo pavimento e concreto para trânsito pesado

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 19:46

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

21 out 2019 às 19:46
Prefeitura da capital divulga projeção de como vai ficar a avenida Vitória. Essa imagem representa o trecho próximo ao Conselho Regional de Contabilidade, no sentido Norte Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vitória
A Avenida Vitória vai passar por obras de recapeamento em toda sua extensão e o tráfego de veículos será reduzido de três para duas faixas nos dois sentidos. Isso porque a parte que recebe o trânsito pesado de ônibus, por exemplo, receberá piso de concreto. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário executivo da Central de Serviços, Weverton Moraes, explica que durante as obras sempre haverá duas pistas de cada sentido liberada. "Há um dispositivo na contratação que facilita trabalhos durante a noite e aos sábado", incluiu. 
Ele diz que, inicialmente, as intervenções acontecem paralelamente em dois trechos: se concentrando em frente ao Conselho Regional de Contabilidade (CRC), sentido avenida César Hilal, e da Praça de Jucutuquara, sentido Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Ouça a entrevista:
 
Entrevista - Fabio Botacin - Weverton Moraes - 21-10-19
A ação prevê a recuperação de toda a malha asfáltica da faixa do meio e do canteiro central. A faixa da esquerda, próxima aos pontos de ônibus, serão revestidas de concreto. A obra prevê ainda a construção de ciclovia no canteiro central. "Nenhuma árvore será derrubada na obra, elas vão ficar entre a ciclovia e a pista", diz o secretário.
Ele também fala que o cruzamento entre a Avenida Vitória e a Marechal Campos, na frente de uma faculdade particular, será melhorado para dar mais capacidade de carros para cruzar a via.  

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