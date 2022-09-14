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Trânsito

Avenida será interditada para montagem e desmontagem da estrutura do Vital

Os detalhes das mudanças quem explica é o gerente de Operações e Fiscalização, Brunno Xavier

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 11:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 set 2022 às 11:33
Avenida Dario Lourenço, em Vitória
Avenida Dario Lourenço, em Vitória Crédito: Mapio.Net
Atenção, motoristas! A Avenida Dario Lourenço de Souza, entre a Clínica dos Acidentados e a rua Don Benedito, no bairro Mario Cypreste, em Vitória, estará totalmente interditada até o dia 26 de setembro. O trânsito será desviado para as ruas adjacentes. A interrupção do tráfego ocorre para a montagem e desmontagem da estrutura para o Vital 2022. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Operações e Fiscalização no Trânsito de Vitória, Brunno Xavier, explica quais serão as mudanças e as rotas alternativas para os motoristas. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Brunno Xavier - 14-09-22
SOBRE O VITAL
Depois de 16 anos, o Vital volta para a capital Vitória para animar os capixabas. Serão dois dias de evento, no dia 16 (sexta-feira) e 17 (sábado) de agosto, no Sambão do Povo. De acordo com a Prefeitura de Vitória, estima-se que serão movimentados R$ 40 milhões. Além disso, de acordo com a PMV, serão gerados 2 mil empregos diretos na organização do Vital, fora os postos de trabalho temporários que serão abertos decorrentes da festa. A prefeitura ainda calcula que a rede hoteleira terá pelo menos 90% de ocupação durante este final de semana do evento. Estão previstos em torno de 5 mil turistas, incluindo moradores do interior do Espírito Santo, de outros Estados e até do exterior.

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