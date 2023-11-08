Avenida Norte Sul: Serra inicia construção de mais um trecho de ciclovia

Na demanda de mobilidade urbana, a Secretaria de Obras do município da Serra está construindo mais um trecho de ciclovia e alargamento de pista na cidade. A obra trata-se de uma faixa para os ciclistas na Avenida Norte Sul que contempla a lateral do Terminal de Laranjeiras. O objetivo, segundo a administração municipal, é interligar a ciclovia da região, que passa pela Avenida Eldes Scherrer, e que se estende até a altura do bairro Maringá. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras, Izabela Roriz, detalha o assunto.