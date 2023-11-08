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Mobilidade

Avenida Norte Sul: Serra inicia construção de mais um trecho de ciclovia

A secretária de Obras, Izabela Roriz, detalha o assunto

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 nov 2023 às 10:54
Avenida Norte-Sul, na Serra
Avenida Norte-Sul, na Serra Crédito: Internauta/A Gazeta
Na demanda de mobilidade urbana, a Secretaria de Obras do município da Serra está construindo mais um trecho de ciclovia e alargamento de pista na cidade. A obra trata-se de uma faixa para os ciclistas na Avenida Norte Sul que contempla a lateral do Terminal de Laranjeiras. O objetivo, segundo a administração municipal, é interligar a ciclovia da região, que passa pela Avenida Eldes Scherrer, e que se estende até a altura do bairro Maringá. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Obras, Izabela Roriz, detalha o assunto.
Ainda de acordo com a prefeitura, a nova ciclovia terá 450 metros e será implantada na Avenida Norte Sul, na altura da Caixa Econômica Federal (CEF), e ocupará praticamente uma faixa de circulação e, por este motivo, uma nova pista de rolamento será construída sobre parte da área do Terminal de Laranjeiras. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Izabela Roriz - 08-11-23.mp3

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