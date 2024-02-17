Avenida Norte Sul é totalmente interditada no sentido Vitória para execução de obra

Binário da Avenida da Norte Sul Crédito: Prefeitura da Serra

A Rodovia Norte-Sul será totalmente interditada a partir deste sábado (17) para execução da obra do Binário da Norte Sul. Vamos entender por quanto tempo será esta interdição e quais são as alternativas para quem precisaria passar pelo local. Quem detalha é a secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Izabela Roriz - 17-02-24

As intervenções da obra do Binário da Norte Sul vão avançar nos próximos dias. A partir deste sábado, dia 17, a Avenida Norte Sul no sentido Vitória será totalmente interditada para execução da obra. Com o bloqueio, a via só terá trânsito liberado no sentido Serra.

Dessa forma, os condutores que desejam seguir para Vitória deverão pegar a Av. Lourival Nunes, cujo sentido também mudará. Atualmente, a Av. Lourival Nunes é mão dupla. Com a interdição da Norte Sul, esta via se torna mão única no sentido Vitória.

Algumas ruas internas de Jardim Limoeiro também terão o sentido alterado a partir deste sábado (17).

Confira as mudanças no trânsito a partir do dia 17:

- Avenida Norte Sul: o sentido Vitória da via será interditado e só estará liberado o sentido Laranjeiras.

- Avenida Lourival Nunes: a via se torna mão dupla para os veículos seguirem no sentido Vitória.

Ruas internas de Jardim Limoeiro

Sentido Vitória

Rua Nelcy Lopes

Rua Castelo, entre quadra entre a rua Humberto de Campos e a Av. Lourival Nunes, atrás do campo society Golaço

Rua São Pedro

Rua Manoel Bandeira , entre a Fopil até a rua Acácio Godim

Sentido Serra

Rua Castelo, na quadra entre a Av. Brigadeiro Eduardo Nunes e a rua Humberto de Campos

Rua Pedro Zangrande

Rua Claúdio Coutinho

Sentido duplo

Rua Manoel Bandeira, trecho entre a rua Acácio Godim e a ES-010, atrás do supermercado Sempre Tem

Sentido Norte Sul

Rua Londrina

Rua Guimarães Junior

Rua Acácio Godim

Sentido BR-101

Rua Humberto de Campos

Rua Euclides da Cunha

Rua Paraná

Sobre o Binário da Norte Sul