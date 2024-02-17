Avenida Norte Sul é totalmente interditada no sentido Vitória para execução de obra

A Rodovia Norte-Sul será totalmente interditada a partir deste sábado (17) para execução da obra do Binário da Norte Sul. Vamos entender por quanto tempo será esta interdição e quais são as alternativas para quem precisaria passar pelo local. Quem detalha é a secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz.
Entrevista Fernanda Queiroz - Izabela Roriz - 17-02-24
As intervenções da obra do Binário da Norte Sul vão avançar nos próximos dias. A partir deste sábado, dia 17, a Avenida Norte Sul no sentido Vitória será totalmente interditada para execução da obra. Com o bloqueio, a via só terá trânsito liberado no sentido Serra.
Dessa forma, os condutores que desejam seguir para Vitória deverão pegar a Av. Lourival Nunes, cujo sentido também mudará. Atualmente, a Av. Lourival Nunes é mão dupla. Com a interdição da Norte Sul, esta via se torna mão única no sentido Vitória.
Algumas ruas internas de Jardim Limoeiro também terão o sentido alterado a partir deste sábado (17).
Confira as mudanças no trânsito a partir do dia 17:
- Avenida Norte Sul: o sentido Vitória da via será interditado e só estará liberado o sentido Laranjeiras.
- Avenida Lourival Nunes: a via se torna mão dupla para os veículos seguirem no sentido Vitória.
Ruas internas de Jardim Limoeiro
Sentido Vitória
Rua Nelcy Lopes
Rua Castelo, entre quadra entre a rua Humberto de Campos e a Av. Lourival Nunes, atrás do campo society Golaço
Rua São Pedro
Rua Manoel Bandeira , entre a Fopil até a rua Acácio Godim
Sentido Serra
Rua Castelo, na quadra entre a Av. Brigadeiro Eduardo Nunes e a rua Humberto de Campos
Rua Pedro Zangrande
Rua Claúdio Coutinho
Sentido duplo
Rua Manoel Bandeira, trecho entre a rua Acácio Godim e a ES-010, atrás do supermercado Sempre Tem
Sentido Norte Sul
Rua Londrina
Rua Guimarães Junior
Rua Acácio Godim
Sentido BR-101
Rua Humberto de Campos
Rua Euclides da Cunha
Rua Paraná
Sobre o Binário da Norte Sul
Com esse projeto, a Avenida Norte Sul passará a ser mão única no sentido Serra e terá três faixas e uma ciclovia. Já no sentido Vitória, o trajeto será feito pela Avenida Lourival Nunes.