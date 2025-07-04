Avenida Inteligente na Serra reduz tempo no trânsito em até 28 minutos

A primeira semana de funcionamento da Avenida Inteligente já apresenta bons resultados para os moradores da Serra. Na Eldes Scherrer Souza, o tempo de deslocamento caiu em até 33% nos horários de pico, chegando a uma redução de até 28 minutos em alguns dias. Os dados foram apresentados pela administração municipal nesta quinta-feira (03). Nos últimos dias foram realizados testes durante horários de pico. No trajeto da BR-101 até a rotatória do Ó, a maior redução registrada foi de 28 minutos: o tempo de travessia caiu de 41 para apenas 13 minutos. No sentido inverso, da rotatória do Ó para a BR-101, o tempo diminuiu de 19 para 6 minutos, ou seja, uma redução de 13 minutos.