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Trânsito

Avenida Inteligente na Serra reduz tempo no trânsito em até 28 minutos

Ouça entrevista com o prefeito da Serra, Weverson Meireles

Publicado em 04 de Julho de 2025 às 10:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 jul 2025 às 10:47
Avenida Eudes Scherrer de Souza, na Serra
Avenida Eudes Scherrer de Souza, na Serra Crédito: Willian Alcântara/Prefeitura da Serra
A primeira semana de funcionamento da Avenida Inteligente já apresenta bons resultados para os moradores da Serra. Na Eldes Scherrer Souza, o tempo de deslocamento caiu em até 33% nos horários de pico, chegando a uma redução de até 28 minutos em alguns dias. Os dados foram apresentados pela administração municipal nesta quinta-feira (03). Nos últimos dias foram realizados testes durante horários de pico. No trajeto da BR-101 até a rotatória do Ó, a maior redução registrada foi de 28 minutos: o tempo de travessia caiu de 41 para apenas 13 minutos. No sentido inverso, da rotatória do Ó para a BR-101, o tempo diminuiu de 19 para 6 minutos, ou seja, uma redução de 13 minutos.
Os cruzamentos entre as avenidas Eldes Scherrer de Souza e Norte-Sul agora contam com câmeras e sensores que monitoram em tempo real o fluxo de veículos, permitindo que o sistema ajuste os tempos dos semáforos conforme a demanda. Por toda a via, a Inteligência Artificial atua de forma dinâmica: quando a distância entre os veículos diminui, indicando maior concentração de tráfego, o tempo de sinal verde é ampliado na via mais movimentada, garantindo prioridade ao fluxo e reduzindo os congestionamentos. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da Serra, Weverson Meireles, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Weverson Meireles - 04-07-25.mp3

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