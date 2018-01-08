Avenida Dante Michelini vai receber faixa exclusiva para ônibus

Avenida Dante Michelini Crédito: Reprodução | Internet

A avenida Dante Michelini, um dos principais corredores viários de Vitória, vai ter faixa exclusiva para ônibus a partir deste mês. O secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, traz detalhes dessa mudanças no CBN Cotidiano. O início da implantação está previsto para os próximos dias, com sinalização da via e instalação de câmeras para monitoramento dos motoristas. Há também a expectativa de levar alterações para o tráfego na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto.

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Sobre a faixa exclusiva, ele explica que inicialmente o corredor vai funcionar em teste no sentido Jardim Camburi, desde o Píer de Iemanjá até o cruzamento com a Avenida Norte Sul, sempre acompanhando o lado da calçada. Haverá câmeras de monitoramento para flagrar motoristas que não respeitarem a exclusividade dos ônibus, sendo que carros comuns apenas poderão usar o espaço para acessar os bolsões de estacionamento ao longo da orla.

Outra mudança estudada no trânsito de Vitória está relacionada aos tempos de semáforo da Avenida Rio Branco, na Praia do Canto. De acordo com Hoffmann, há possibilidade de se usar rotatórias da região para deixar os sinais em apenas dois tempos - permitindo assim a implantação da chamada "onda verde".

"Na Rio Branco estamos com problema mais grave e estamos estudando, pois há tempos de semáforos diferentes para conversões feitas à esquerda. Na avenida, quando há conversão para a Praia do Canto, há semáforos em três tempos, o que dificulta a implantação da chamada "onda verde", diz.

O secretário analisa a a proposta. "Primeiro estamos conversando, e vamos ampliar as discussões com a comunidade e comerciantes, para proibir todas essas conversões à esquerda. Com isso, todos os semáforos ficarão em dois tempos, e aí sim conseguiríamos implantar a onda, como na Beira Mar, e na Fernando Ferrari".