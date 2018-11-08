Avenida Audifax Barcelos, na Serra, terá nova saída para a BR 101

Após estudos técnicos, a prefeitura da Serra decidiu alterar a Zona de Mobilidade Urbana e Transporte de algumas regiões da cidade, entre Serra-Sede e Jacaraípe, para garantir uma futura ampliação da Avenida Audifax Barcelos.

A intenção é que a avenida tenha nova mão e contramão, além de nova saída e entrada para a BR 101. Proprietários de terrenos na região assinaram um documento, junto à prefeitura, para não construírem numa nova faixa demarcada.

Segundo a prefeitura, o objetivo é que no futuro possam ser realizadas alterações no trânsito e que, sem imóveis próximos, novas vias poderão ser construídas com mais rapidez, o que pode atrair novos negócios para a região, como explica em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Desenvolvimento Urbano da Serra, Mirian Soprani.