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MOBILIDADE URBANA

Avenida Audifax Barcelos, na Serra, terá nova saída para a BR 101

Após estudos técnicos, a prefeitura decidiu alterar a Zona de Mobilidade Urbana e Transporte para garantir uma futura ampliação da Avenida Audifax Barcelos

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 nov 2018 às 11:50
Após estudos técnicos, a prefeitura da Serra decidiu alterar a Zona de Mobilidade Urbana e Transporte de algumas regiões da cidade, entre Serra-Sede e Jacaraípe, para garantir uma futura ampliação da Avenida Audifax Barcelos. 
A intenção é que a avenida tenha nova mão e contramão, além de nova saída e entrada para a BR 101. Proprietários de terrenos na região assinaram um documento, junto à prefeitura, para não construírem numa nova faixa demarcada.
Segundo a prefeitura, o objetivo é que no futuro possam ser realizadas alterações no trânsito e que, sem imóveis próximos, novas vias poderão ser construídas com mais rapidez, o que pode atrair novos negócios para a região, como explica em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Desenvolvimento Urbano da Serra, Mirian Soprani. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Mirian Soprani - 08-11-18

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