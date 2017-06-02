Avanços em tratamento de câncer infantil viram debate

Médicos capixabas e de outros estados brasileiros estão reunidos em Vitória para debater avanços no tratamento do câncer em crianças e adolescentes. Segundo a médica oncologista Glaucia Perini Zouain, os tipos mais comuns em crianças e adolescentes são as leucemias, seguida dos linfomas. As chances de cura e sobrevida chegam a 60%, quando em países desenvolvidos são de 80%. Em entrevista, a especialista alerta para os sinais da doença, entre eles palidez, sangramentos e aparecimento de ínguas.