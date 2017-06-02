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Avanços em tratamento de câncer infantil viram debate

Em entrevista, especialista alerta para os sinais da doença

Publicado em 02 de Junho de 2017 às 16:55

Publicado em 

02 jun 2017 às 16:55
Hospital Infantil de Vitória Crédito: Marcos Fernandez A Gazeta
Médicos capixabas e de outros estados brasileiros estão reunidos em Vitória para debater avanços no tratamento do câncer em crianças e adolescentes. Segundo a médica oncologista Glaucia Perini Zouain, os tipos mais comuns em crianças e adolescentes são as leucemias, seguida dos linfomas. As chances de cura e sobrevida chegam a 60%, quando em países desenvolvidos são de 80%. Em entrevista, a especialista alerta para os sinais da doença, entre eles palidez, sangramentos e aparecimento de ínguas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dra. Glaucia P Zouain - 02-06-17

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