Avanço do nível do mar pode provocar êxodo em diversos países

O secretário-geral da ONU, António Guterres, advertiu, na semana passada, para o risco de um êxodo “de proporções bíblicas” devido ao aumento do nível do mar provocado pelo aquecimento global, e pediu que “os vazios sejam preenchidos” no direito internacional, especialmente em relação aos refugiados. Diante dessa declaração, surge o questionamento em relação às cidades litorâneas do Brasil. Há chance disso ser registrado aqui no Espírito Santo? Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o doutor em Oceanografia Física e professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Renato David Ghisolfi, fala sobre o assunto.