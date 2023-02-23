Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cidades

Avanço do nível do mar pode provocar êxodo em diversos países

Ouça entrevista com o doutor em Oceanografia Física, Renato David Ghisolfi

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 11:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 fev 2023 às 11:56
Forte ventania e seus efeitos no mar
Forte ventania e seus efeitos no mar Crédito: Ricardo Medeiros
O secretário-geral da ONU, António Guterres, advertiu, na semana passada, para o risco de um êxodo “de proporções bíblicas” devido ao aumento do nível do mar provocado pelo aquecimento global, e pediu que “os vazios sejam preenchidos” no direito internacional, especialmente em relação aos refugiados. Diante dessa declaração, surge o questionamento em relação às cidades litorâneas do Brasil. Há chance disso ser registrado aqui no Espírito Santo? Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o doutor em Oceanografia Física e professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Renato David Ghisolfi, fala sobre o assunto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato David Ghisolfi - 23-02-23.mp3
Segundo os especialistas do painel sobre mudanças climáticas da ONU (IPCC, na sigla em inglês), o nível do mar aumentou entre 15 e 25 cm entre 1900 e 2018. E um aumento de 43 cm é esperado para 2100, caso o planeta experimente uma elevação de 2°C de temperatura em comparação com a era pré-industrial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Confira 4 mitos sobre a cerveja artesanal
Festival de cerveja terá comidas juninas e muito forró em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Operação cumpre mandados contra grupo investigado por pistolagem
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados