Avanço da polio e do sarampo representa retrocesso na saúde

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo começa na próxima segunda-feira (6). A meta é imunizar mais de 11 milhões de crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos, público mais suscetível a complicações de ambas as doenças. Sarampo e poliomelite são doenças consideradas erradicadas em nosso país. O que teria ocorrido com este surto anunciado?
Na avaliação do vice-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Fernando Spilki, a ameaça de surgimento de doenças já consideradas erradicadas está relacionada a falta de conscientização do governo, da sociedade e dos pais sobre a importância da vacinação infantil. Não realizar a vacinação, pelo motivo que seja, é um verdadeiro retrocesso”, alerta.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dr. Fernando Spilki - 03-08-18