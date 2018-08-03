Avanço da polio e do sarampo representa retrocesso na saúde

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo começa na próxima segunda-feira (6). A meta é imunizar mais de 11 milhões de crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos, público mais suscetível a complicações de ambas as doenças. Sarampo e poliomelite são doenças consideradas erradicadas em nosso país. O que teria ocorrido com este surto anunciado?