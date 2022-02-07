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Cidades

‘Avançar’ sinal vermelho já é permitido em alguns cruzamentos de Vitória

É o que explica o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Alex Mariano

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 fev 2022 às 11:48
Conversão à direita em Vitória
Conversão à direita em Vitória Crédito: Lucas Salles/Setran/PMV
Motoristas que circularem em Vitória  já poderão avançar o sinal vermelho em alguns cruzamentos. O projeto "Conversão à Direita", que começou a ser planejado pela prefeitura da Capital no ano passado, baseia-se no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê a permissão para livre movimento de conversão à direita diante de sinal em vermelho do semáforo onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. É o que explica o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Depois da Rua Dona Maria Rosa com a Rua Emílio F. Souza, em Maruípe, ter sido contemplada no início do mês, nesta segunda-feira (7), motoristas parados em semáforos na cor vermelha em Vitória poderão fazer a conversão à direita no cruzamento da Rua Ferreira Coelho com a Rua Neves Armond, na Praia do Suá. Dia 14 de fevereiro, o cruzamento número 425, da Rua Leitão da Silva com a Rua Juiz Alexandre M. de Castro, em Santa Luiza, também receberá sinalização para isso. Dia 21 de fevereiro, será a vez do cruzamento 530 - R. Fortunato Ramos com a Rua José Teixeira, em Santa Lúcia e, no dia 7 de março, cruzamento 842 - Rua Fernando Ferrari com a Rua Dr. Agliberto Rodrigues Moreira, em Jabour.
Dos 235 cruzamentos de Vitória, 32 foram mapeados pela Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana(Setran) como pontos possíveis de ser feita a conversão.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alex Mariano - 07-02-22

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