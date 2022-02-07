‘Avançar’ sinal vermelho já é permitido em alguns cruzamentos de Vitória

Conversão à direita em Vitória Crédito: Lucas Salles/Setran/PMV

Motoristas que circularem em Vitória já poderão avançar o sinal vermelho em alguns cruzamentos. O projeto "Conversão à Direita", que começou a ser planejado pela prefeitura da Capital no ano passado, baseia-se no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê a permissão para livre movimento de conversão à direita diante de sinal em vermelho do semáforo onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. É o que explica o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!

Depois da Rua Dona Maria Rosa com a Rua Emílio F. Souza, em Maruípe, ter sido contemplada no início do mês, nesta segunda-feira (7), motoristas parados em semáforos na cor vermelha em Vitória poderão fazer a conversão à direita no cruzamento da Rua Ferreira Coelho com a Rua Neves Armond, na Praia do Suá. Dia 14 de fevereiro, o cruzamento número 425, da Rua Leitão da Silva com a Rua Juiz Alexandre M. de Castro, em Santa Luiza, também receberá sinalização para isso. Dia 21 de fevereiro, será a vez do cruzamento 530 - R. Fortunato Ramos com a Rua José Teixeira, em Santa Lúcia e, no dia 7 de março, cruzamento 842 - Rua Fernando Ferrari com a Rua Dr. Agliberto Rodrigues Moreira, em Jabour.

Dos 235 cruzamentos de Vitória, 32 foram mapeados pela Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana(Setran) como pontos possíveis de ser feita a conversão.