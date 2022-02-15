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Rede estadual

Avaliação de estudantes pretende diagnosticar falhas para nortear ensino em 2022

O entrevistado é o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 12:18

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

15 fev 2022 às 12:18
Secretaria de Estado da Saúde (Sedu)
Secretaria de Estado da Saúde (Sedu) Crédito: Carlos Alberto Silva
Os estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio da rede estadual de ensino participarão da Avaliação Diagnóstica 2022, que deverá ser aplicada nas escolas, no período de 14 a 25 de fevereiro. Em entrevista à CBN Vitória, o secretária do Estado da Educação, Vitor De Angelo, explicou que a avaliação vai possibilitar a realização do levantamento da situação do estudante em relação às aprendizagens desenvolvidas e ao currículo proposto. O objetivo é diagnosticar as aprendizagens e habilidades desenvolvidas, e as que ainda não foram consolidadas pelos estudantes, para nortear o planejamento, as ações e subsidiar as propostas de intervenção pedagógica das equipes. Ouça:
Entrevista - PAtricia Vallim - Vitor de Ângelo - 15-02-22.mp3

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