Avaliação de estudantes pretende diagnosticar falhas para nortear ensino em 2022

Os estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio da rede estadual de ensino participarão da Avaliação Diagnóstica 2022, que deverá ser aplicada nas escolas, no período de 14 a 25 de fevereiro. Em entrevista à CBN Vitória, o secretária do Estado da Educação, Vitor De Angelo, explicou que a avaliação vai possibilitar a realização do levantamento da situação do estudante em relação às aprendizagens desenvolvidas e ao currículo proposto. O objetivo é diagnosticar as aprendizagens e habilidades desenvolvidas, e as que ainda não foram consolidadas pelos estudantes, para nortear o planejamento, as ações e subsidiar as propostas de intervenção pedagógica das equipes. Ouça: