Avalanche: conheça detalhes da onda capixaba que atrai surfistas do mundo todo

A apenas 4 quilômetros da orla da Praia da Costa, em Vila Velha, um fenômeno marítimo chama a atenção de surfistas de todo o país. A onda Avalanche, como é chamada, é considerada por muitos como a melhor do Brasil. Resultado de uma combinação de fatores naturais, como a ressaca do mar, fases da lua e ventos específicos, a Avalanche ocorre poucas vezes por ano.