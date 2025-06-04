Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Avalanche: conheça detalhes da onda capixaba que atrai surfistas do mundo todo
Vila Velha

Avalanche: conheça detalhes da onda capixaba que atrai surfistas do mundo todo

A onda é considerada por muitos como a melhor do Brasil, resultado de uma combinação de fatores como ressaca, fases da lua e ventos

Publicado em 04 de Junho de 2025 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 jun 2025 às 11:51
Formação de avalanche em Vila Velha
Formação de avalanche em Vila Velha Crédito: Diego Silva I @ds.images
A apenas 4 quilômetros da orla da Praia da Costa, em Vila Velha, um fenômeno marítimo chama a atenção de surfistas de todo o país. A onda Avalanche, como é chamada, é considerada por muitos como a melhor do Brasil. Resultado de uma combinação de  fatores naturais, como a ressaca do mar, fases da lua e ventos específicos, a Avalanche ocorre poucas vezes por ano.
Em entrevista à CBN Vitória, o surfista Luiz Haddad, compartilha as particularidades dessa ondulação e como ela atrai olhares de atletas de todo o país. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Luiz Haddad - 04-06-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados