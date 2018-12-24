Av. Lindenberg vai passar por intervenções nos acessos aos bairros

Uma das principais vias da cidade de Vila Velha, a avenida Carlos Lindenberg, vai passar por mudanças, principalmente nos acesso aos bairros. A proposta contempla sete intervenções nos acessos e saídas dos bairros de Cobilândia, Alecrim, Industrial, Ibes, Aribiri e em dois pontos da Glória. Entre as intervenções, está a implantação de três tempos semafóricos para uniformizar e dinamizar a fluidez do trânsito ao longo da principal via do município, sendo dois tempos para os veículos e um para os pedestres. A proposta prevê também melhorias na sinalização e nos acessos e nas saída dos bairros.