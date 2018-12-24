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VILA VELHA

Av. Lindenberg vai passar por intervenções nos acessos aos bairros

O projeto já está disponível para receber manifestações da população por meio de Consulta Pública

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 dez 2018 às 11:18
Uma das principais vias da cidade de Vila Velha, a avenida Carlos Lindenberg, vai passar por mudanças, principalmente nos acesso aos bairros. A proposta contempla sete intervenções nos acessos e saídas dos bairros de Cobilândia, Alecrim, Industrial, Ibes, Aribiri e em dois pontos da Glória. Entre as intervenções, está a implantação de três tempos semafóricos para uniformizar e dinamizar a fluidez do trânsito ao longo da principal via do município, sendo dois tempos para os veículos e um para os pedestres. A proposta prevê também melhorias na sinalização e nos acessos e nas saída dos bairros.
O projeto já está disponível para receber manifestações da população por meio de Consulta Pública, que ficará no ar até 31 de janeiro de 2019, como explica em entrevista o Secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior. Para acessar a consulta pública: https://sistemas.vilavelha.es.gov.br/consultapublica/consultas/view/2025
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Oberacy Emmerich Júnior - 24-12-18.mp3

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