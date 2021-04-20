Auxílio emergencial: esclareça suas dúvidas sobre o pagamento

A Caixa realiza nesta terça-feira (20/04) mais uma etapa de pagamentos do Auxílio Emergencial 2021. Beneficiários nascidos em julho irão receber os recursos nas contas Poupanças Sociais Digitais referentes à primeira parcela do programa.
Pelas regras estabelecidas pela Medida Provisória 1.039/2021, o Auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. É necessário que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020, pois não há nova fase de inscrições. Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso. O beneficiário recebe o maior valor, seja a parcela paga no programa, seja a do Auxílio Emergencial.
O valor médio do benefício será de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família, como explica em entrevista à CBN Vitória o Superintendente da Caixa Econômica Federal no Espírito Santo, Denis Matias.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Denis Matias - 20-04-21