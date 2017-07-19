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Saúde

Autoteste de HIV está disponível até o fim de julho nas farmácias

Entenda na entrevista de especialista do Ministério da Saúde

Publicado em 19 de Julho de 2017 às 15:06

Publicado em 

19 jul 2017 às 15:06
HIV Crédito: Divulgação
O autoteste para detectar a presença do vírus HIV no organismo deve estar disponível em farmácias de todo o país até o fim do mês. Nesta semana, o primeiro teste desse tipo a ser vendido no Brasil começou a chegar às farmácias do Rio de Janeiro. O produto, que custa entre R$ 60 e R$ 70, pode ser comprado sem receita médica, e a testagem produz resultado 10 minutos após o sangue entrar em contato com o reagente. Entenda melhor na entrevista da diretora do Departamento de IST, HIB/Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Adele Benzaken.
Entrevista - Patricia Vallim - Dr Adele Benzaken - 19-07-17

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