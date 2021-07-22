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Autorização para viagens de menores de 16 anos poderá ser feita na internet

Entenda como vai funcionar o serviço que estará disponível a partir da primeira semana de agosto

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 jul 2021 às 10:49
Pais e responsáveis poderão fazer e emitir a autorização de viagens de menores desacompanhados pela internet
Pais e responsáveis poderão fazer e emitir a autorização de viagens de menores desacompanhados pela internet Crédito: Pixabay
A partir do dia 02 de agosto, pais e responsáveis poderão fazer e emitir pela internet a autorização para menores de 16 anos viajarem desacompanhados. A Autorização Eletrônica de Viagem (AEV) será disponibilizada na plataforma e-Notariado (ww.e-notariado.org) para todo o território nacional. Por enquanto, o documento eletrônico vai valer para viagens domésticas de avião, mas deverá ser estendido para deslocamentos aéreos internacionais, além de terrestres e hidroviários. A regulamentação foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça e a implantação é de responsabilidade do Colégio Notarial do Brasil. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Colégio Notarial do Brasil, Rodrigo Reis Cyrino, traz mais detalhes. Acompanhe!
Cyrino explica que por meio de uma simples videoconferência do pai e da mãe com o cartório, será possível emitir um documento eletrônico com um QR Code a ser usado no embarque nos aeroportos de todo o país. A única exigência é a utilização de certificado digital para fazer a assinatura eletrônica do documento. Para assinar o documento são aceitos o certificado digital, o ICP-Brasil ou o certificado digital notarizado. Para solicitar o certificado e-Notariado, o cidadão precisa se dirigir ao cartório de notas credenciado como autoridade certificadora pelo Colégio Notarial e levar identidade e comprovante de residência. É possível também comprovar identidade por meio de videoconferência na própria plataforma. A emissão desse certificado é gratuita e abrange apenas atos notariais.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a autorização eletrônica de viagem possui a mesma validade do instrumento particular emitido de forma física e deve ser apresentada à Polícia Federal e às empresas de transporte rodoviário, marítimo ou aeroportuário. Ela contém a chave de acesso e o QR Code para consulta e verificação da autenticidade na internet. Ela é expedida pelo prazo ou evento a ser indicado pelos pais ou responsáveis da criança ou adolescente, até o limite de dois anos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Reis Cyrino - 22-07-21

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