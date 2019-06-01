Autor de "Roberto Marinho: o poder está no ar" fala sobre biografia

Após mais de seis anos de estudo e pesquisa, o jornalista capixaba Leonencio Nossa lança o primeiro volume da biografia de Roberto Marinho. A obra, intitulada “Roberto Marinho: o poder está no ar”, retrata desde seu nascimento até o lançamento do Jornal Nacional.
Nesta sexta-feira, durante o lançamento do 22º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, Leonencio Nossa fez o lançamento do livro no Espírito Santo, que, segundo ele, pôde apresentar o personagem com toda a sua complexidade. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o jornalista conta detalhes do livro, e fala sobre o processo de pesquisa e a produção da biografia. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fabio BOtacin - Leonencio Nossa - 31-05-19.mp3