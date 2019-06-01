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ENTREVISTA

Autor de "Roberto Marinho: o poder está no ar" fala sobre biografia

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 21:32

Publicado em 

31 mai 2019 às 21:32
Leonencio Nossa relata trabalho de biografar Roberto Marinho Crédito: Pedro Cunha/CBN Vitória
Após mais de seis anos de estudo e pesquisa, o jornalista capixaba Leonencio Nossa lança o primeiro volume da biografia de Roberto Marinho. A obra, intitulada “Roberto Marinho: o poder está no ar”, retrata desde seu nascimento até o lançamento do Jornal Nacional.
Nesta sexta-feira, durante o lançamento do 22º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, Leonencio Nossa fez o lançamento do livro no Espírito Santo, que, segundo ele, pôde apresentar o personagem com toda a sua complexidade. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o jornalista conta detalhes do livro, e fala sobre o processo de pesquisa e a produção da biografia. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fabio BOtacin - Leonencio Nossa - 31-05-19.mp3

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