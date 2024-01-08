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"O Papai é Pop"

Autor de best-seller, Marcos Piangers explica os desafios da paternidade

Entre outros pontos, ele fala do principal desafio da paternidade e as lições do mundo atual para os pais

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 11:49

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

08 jan 2024 às 11:49
Capa do livro O Papai é Pop
Capa do livro O Papai é Pop Crédito: Belas letras/Reprodução
Marcos Piangers é autor do best-seller "O Papai é Pop", que inspirou pais de todo o Brasil e mundo, e virou filme com Lázaro Ramos e Paolla Oliveira. É uma das maiores referências brasileiras sobre paternidade, chamado de “guru” pelo portal UOL, “fenômeno da internet” pelo jornal O Globo e “o pai mais cool do Brasil” pela revista portuguesa Magazine. Já palestrou para os maiores eventos e empresas do Brasil e nos palcos de Portugal, Espanha e Inglaterra, além de ser cinco vezes palestrante do TEDx, a maior conferência de ideias do mundo. Seus vídeos sobre família já alcançaram meio bilhão de visualizações na internet e seu livro tem mais de 500 mil cópias vendidas no Brasil, Portugal e Espanha. Hoje, qual o principal desafio hoje na paternidade? Quais as lições do mundo atual para a paternidade? Em entrevista à CBN Vitória, ele discute esses e outros pontos.
Marcos é um dos palestrantes nacionais que vão se reunir para uma maratona de 12 horas de conhecimento no evento "As Três Bases", que acontece nesta semana em Vitória. Após a primeira edição, que contou com a participação de mais de 1500 pessoas, o evento As Três Bases, maior evento de alta performance profissional e pessoal do Estado, retorna agora em janeiro de 2024. A segunda edição apresenta uma seleção ampliada de conteúdo e uma abordagem renovada, reunindo palestrantes renomados em diversas áreas ao longo de mais de 12 horas de imersão. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Marcos Piangers - 08-01-24

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