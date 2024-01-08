Autor de best-seller, Marcos Piangers explica os desafios da paternidade

Marcos Piangers é autor do best-seller "O Papai é Pop", que inspirou pais de todo o Brasil e mundo, e virou filme com Lázaro Ramos e Paolla Oliveira. É uma das maiores referências brasileiras sobre paternidade, chamado de “guru” pelo portal UOL, “fenômeno da internet” pelo jornal O Globo e “o pai mais cool do Brasil” pela revista portuguesa Magazine. Já palestrou para os maiores eventos e empresas do Brasil e nos palcos de Portugal, Espanha e Inglaterra, além de ser cinco vezes palestrante do TEDx, a maior conferência de ideias do mundo. Seus vídeos sobre família já alcançaram meio bilhão de visualizações na internet e seu livro tem mais de 500 mil cópias vendidas no Brasil, Portugal e Espanha. Hoje, qual o principal desafio hoje na paternidade? Quais as lições do mundo atual para a paternidade? Em entrevista à CBN Vitória, ele discute esses e outros pontos.