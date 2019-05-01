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ENTREVISTA

Automatização deve ter atenção do mercado de trabalho

Essa é a avaliação de Kátia Vasconcelos, Presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo, que também analisa o crescimento da informalidade no atual ambiente de desemprego

Publicado em 01 de Maio de 2019 às 14:36

Publicado em 

01 mai 2019 às 14:36
Nesta quarta-feira, 1º de maio, é recordado o Dia do Trabalhador. No país, a taxa de desemprego, divulgada na terça-feira, subiu para 12,7% no trimestre encerrado em março, atingindo 13,4 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nesse cenário, um retrato do desemprego no Brasil passa a ser a busca dos trabalhadores pelo mercado informal, ou seja, daqueles sem necessariamente vínculos registrados na carteira de trabalho. É o que aponta Kátia Vasconcelos, Presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES). 
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a presidente destaca que a economia informal reflete o esforço que a população economicamente ativa tem feito para conseguir novas oportunidades no mercado e que, essencialmente, permita a busca por um fonte de renda. “Cada vez mais estamos vendo que a economia informal tem sido responsável por uma nova criação de renda e ela se dá, basicamente, nos setores terciários da economia, como na área de serviços e comércio”, explica.
Entretanto, ela também destaca, que o mercado de trabalho, de forma geral, tem passado por modificações advindas dos processos tecnológicos e da substituição da mão de obra. “O que a gente tem observado é que alguns postos de trabalhos não serão devolvidos para o mercado pelo simples fato deles começam a ser automatizados. A gente vê, por exemplo, posições de ‘call center’ e atendimento que hoje começam a ser feitas com a utilização da inteligência artificial em detrimento ao trabalho humano”, enfatiza. Adaptação e um olhar atento às novas oportunidades do mercado são alguns dos itens fundamentais observados por Kátia Vasconcelos na entrevista. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Kátia Vasconcelos - 01-05-19.mp3

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