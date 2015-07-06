Automação ameaça pode extinguir profissões

Enquanto algumas profissões crescem com o novo cenário econômico, como a de engenheiros, outras carreiras podem estar com os dias contados por conta da automação. Um estudo recentemente divulgado revela o declínio de empregabilidade para muitas atividades. Em muitos casos, esta automação traz benefícios, como a otimização do serviço e a diminuição de riscos.

Por outro lado, enquanto poucas máquinas fazem o trabalho de muitos, mais pessoas terão dificuldades de entrar em determinado nicho, ou perderão empregos que antes ocupavam, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória, a gerente de uma empresa especializada em recrutamento, Renata Ferretti. Ela fala sobre as dez profissões que podem ser substituídas por robôs até 2034. E também sobre os cargos mais demandados pelas companhias em 2015.