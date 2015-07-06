Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

MERCADO DE TRABALHO

Automação ameaça pode extinguir profissões

Por outro lado, enquanto poucas máquinas fazem o trabalho de muitos, mais pessoas terão dificuldades de entrar em determinado nicho, ou perderão empregos que antes ocupavam

Publicado em 06 de Julho de 2015 às 15:37

Publicado em 

06 jul 2015 às 15:37
Enquanto algumas profissões crescem com o novo cenário econômico, como a de engenheiros, outras carreiras podem estar com os dias contados por conta da automação. Um estudo recentemente divulgado revela o declínio de empregabilidade para muitas atividades. Em muitos casos, esta automação traz benefícios, como a otimização do serviço e a diminuição de riscos.
Por outro lado, enquanto poucas máquinas fazem o trabalho de muitos, mais pessoas terão dificuldades de entrar em determinado nicho, ou perderão empregos que antes ocupavam, como explica em entrevista à rádio CBN Vitória, a gerente de uma empresa especializada em recrutamento, Renata Ferretti. Ela fala sobre as dez profissões que podem ser substituídas por robôs até 2034. E também sobre os cargos mais demandados pelas companhias em 2015.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renata Ferretti - 06-07-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Virginia Fonseca é hostilizada no Maracanã
'Uma das piores sensações que já senti', diz Virginia após ser hostilizada no Maracanã
Imagem de destaque
Trump propõe nova tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais
Imagem de destaque
ES tem 17 seleções e concursos abertos com mais de 1.900 vagas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados