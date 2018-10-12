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OUTUBRO ROSA

Autoexame não deve ser único método preventivo ao câncer de mama

Isso porque ele não consegue identificar, por exemplo, tumores menores de um centímetro, como explica o médico oncologista Roberta Lima

Publicado em 12 de Outubro de 2018 às 10:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 out 2018 às 10:32
Outubro é o mês já conhecido pelas campanhas de conscientização sobre o câncer de mama. Mas que fique o alerta às mulheres: o chamado autoexame, realizado de forma isolada, não deve ser considerado o único método preventivo ao câncer. Isso porque ele não consegue identificar, por exemplo, tumores menores de um centímetro. Realizar a mamografia e fazer o acompanhamento junto ao ginecologista, ao menos uma vez por ano, são apontados como alternativas pelo médico oncologista Roberto Lima, nosso entrevistado do CBN Vitória. Confira!
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roberto Lima - 11.12s - 12-10-18

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