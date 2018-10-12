Autoexame não deve ser único método preventivo ao câncer de mama

Outubro é o mês já conhecido pelas campanhas de conscientização sobre o câncer de mama. Mas que fique o alerta às mulheres: o chamado autoexame, realizado de forma isolada, não deve ser considerado o único método preventivo ao câncer. Isso porque ele não consegue identificar, por exemplo, tumores menores de um centímetro. Realizar a mamografia e fazer o acompanhamento junto ao ginecologista, ao menos uma vez por ano, são apontados como alternativas pelo médico oncologista Roberto Lima, nosso entrevistado do CBN Vitória. Confira!